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ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı: Yeni bir dil sınavı geliyor

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Dil alanında devrim niteliğinde sınavlar yapacağız. Birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavlar gerçekleştireceğiz. Hazirandan sonra kamuoyunda farlı bir sınavımız ortaya çıkacak" dedi.

Ekleme: 22.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı: Yeni bir dil sınavı geliyorÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), 50'nci yılı sebebiyle merkez binada, idari kadronun ve personellerinin katılımıyla program düzenlendi.

Burada konuşan Ersoy, ÖSYM'nin 19 Kasım 1974'te üniversiteler arası öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi adıyla kurulduğunu hatırlatarak, ÖSYM'nin Türkiye'nin en stratejik kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Ersoy, 'Bu kurum 16 ayrı kuruma, 60'a yakın sınavla 13 milyon yakın adaya hizmet veren bir kurum. Önümüzdeki sene, pek çok yenilik içeren senemiz olacak. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (TR-YÖS) adıyla 13 sene sonra ilk defa uluslararası öğrenci sınavını gerçekleştirdik. Sonuncusunu 12 Kasım 2023'te 13 ülkede yaptık. Hedefimiz, mayıs ayında yapacağımız sınavı en az 50 ülkede ve 6 kıtada yapmak. Uluslararası akreditesi olan bir sınav olarak sadece Türkiye'de geçerli değil, Eğitim Yetenek Testi (SAT) gibi uluslararası alanda da geçerli olan bir sınav olmasını istiyoruz. Şu ana kadar aldığımız dönüşlerde uluslararası standartlarda bir sınav haline dönüştüğü kabulü var' dedi.

'Dil alanında devrim niteliğinde sınavlar yapacağız'
Yabancı dil sınavları için de yenilikler yapılacağını kaydeden Ersoy, 'Dil alanında da devrim niteliğinde sınavlar yapacağız. Paradigma değişikliğine gidiyoruz. Bunu önümüzdeki sene herkes görecek. Birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavlar gerçekleştireceğiz. Şu anda deneme sınavlarını yapıyoruz. Aralık ayında Milli Savunma Bakanlığı'na yapacağız, ocak-şubatta devletin farklı kurumlarına yapacağız, mayıs-hazirandan sonra da kamuoyunda farklı bir sınavımız ortaya çıkacak' diye konuştu.

'Dört yıllık stratejik plan için çalışmalarımızı tamamladık'
ÖSYM'nin ortaya koyduğu uygulamalarla birlikte bir sınav standartı oluşturduğunu bildiren Ersoy, ÖSYM'nin teknolojik gelişmeleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bu bayrağı daha ileriye taşımaya kararlı olduğunu ifade etti. Ersoy, '2024 sınav takvimini ilan etmiş bulunmaktayız. Ayrıca TBMM'de plan ve bütçe komisyonunda 2024 bütçemiz onaylandı. Aralık ayının ortalarında inşallah genel kurulda nihai halini almış olacak. 2024-2028 yıllarını kapsayacak yeni bir stratejik plan için çalışmalarımızı tamamladık. Stratejik planımızın yanında, kalite yönetim sistemlerinde de kalite standartlarına uygun çalışmalar devam etmektedir. ÖSYM'nin Mesleki Yeterlilik ve Akreditasyon kapsamında Ölçme ve Değerlendirme Sertifikasyon Programı ile ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliği çalışmalarımız devam etmedir. Kuruluş çalışmalarını yürüttüğümüz ÖSYM Akademi ile eğitim plan ve programları yanında, kişisel ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız daha sağlam bir zeminde devam edecektir' dedi.

'Dijital dönüşüm çalışmaları 2026'da tamamlanacak'
Ekim ayı içerisinde Eczacılık alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (EUS) elektronik ortamda yapıldığını anımsatan Ersoy, sınavların sorunsuz gerçekleştiğini ve ÖSYM'nin elektronik sınav kapasitesini geliştireceğini, bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını belirtti. Ersoy, 'Başkanlığımız, dijitalleşme yol haritasını hazırlayarak bilgi güvenliği başta olmak üzere her daire başkanlığımızın fiziki ve sosyal imkanlarını genişletici hamleleri başlattık. Özellikle dijital dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor, 2026 yılında tamamlanacak. Artık kurumsal olarak tam anlamıyla bir otomasyona sahip olmuş olacağız. Yapay zekâ ile soru hazırlama gibi yenilikçi uygulamalar yanında belli dil alanlarında devrim niteliğindeki sınav çalışmalarımız devam etmekte' diye konuştu.

Programın devamında ÖSYM'nin en yaşlı ve genç çalışanlarına plaket takdim edildi. Öte yandan ÖSYM'nin 50'nci yıl kutlamalarının 19 Kasım 2024'e kadar devam edeceği belirtildi.
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