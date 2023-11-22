Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Trakya Kesimi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA 22°CÇok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıEDİRNE 18°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde il genelinde, gece saatlerinde güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 22°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıÇok bulutlu, (Manisa ve Kütahya hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında çok kuvvetli, Marmaris çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°CParçalı bulutluANTALYA 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMERSİN 23°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıYOZGAT 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.BOLU 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.ARTVİN 7°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°CParçalı ve çok bulutluHAKKÂRİ 5°CParçalı bulutluMALATYA 11°CParçalı ve az bulutluVAN 6°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 12°CParçalı ve az bulutluMARDİN 10°CParçalı ve az bulutluSİİRT 11°CParçalı ve az bulutlu