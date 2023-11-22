Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!

İsrail'in yürüttüğü Gazze katliamında flaş gelişme yaşandı. Rehine takası konusunda anlaşan İsrail ve Hamas, karşılıklı olarak anlaşma şartlarını yerine getireceğini açıkladı. Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu anlaşmanın İsrail'e savaşa devam etmek için hazırlanma imkanı tanıyacağını söyledi.Katil İsrail, tüm tepkilere rağmen soykırıma devam edeceklerini açık açık ilan ederken dünya çapında İsrail'e karşı yükselen sesler giderek arttı. Kadın, çocuk, bebek demeden katliama devam eden, sivil yerleşimlerin yanı sıra hastaneleri hedef aldı. Hamas bahanesiyle savaş suçu işleyerek defalarca hastaneleri hedef alan İsrail, yükselen tepkilerin ardından giderek yalnızlaştı.Son gelişmelerin ardından katliamın ilk günden bu yana en büyük destekçisi olan ABD'den akılalmaz açıklamalar geldi. İlk günden bu yana katiller ordusunu fonlamak da dahil olmak üzere her türlü desteği veren ABD, yaşanan gelişmelerin ardından söylemlerini değiştirmeye başladı.Politico'da yayınlanan bir makalede, Biden yönetiminin sözde Gazzeli sivilleri koruma çabalarının 'görünmeyen yüzü' anlatıldı. 'ABD saldırıları önlemek için İsrail'e yardım gruplarının konumlarıyla ilgili verileri gönderdi' başlıklı makalede akılalmaz ifadeleri kullanıldı.Başta Şifa Hastanesi olmak üzere tıbbi tesislerin konumlarının bir aydan bu yana İsrailli yetkililerle paylaşıldığını söyleyen Politico, Biden hükümetinin bunu 'sivil zayiatının önüne geçmek ve o konumlara saldırı düzenlenmesini önlemek' için yaptığına yer verdi.'Biden yönetimi, tıbbi tesislere yönelik saldırıları önlemek için haftalardır İsrail'e Gazze'deki insani grupların yerini bildiriyordu. Ancak İsrail bu tür lokasyonları vurmaya devam etti.' İfadelerinin kullanıldığı analiz, ABD'nin işin içinden sıyrılmak için kullandığı ikiyüzlü tavrı gözler önüne serdi.ABD'nin tüm uyarılarına rağmen İsrail'in hastaneleri vurmaktan vazgeçmediği yazan makale, ABD'nin yeni planının soykırım suçundan sıyrılmak olduğunu gösterdi.Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine taşımayı düşündüğünü ve ABD'nin bu operasyonları 'desteklemediğini' bildirdi. İsrail'in güvenli bölgeleri hedef aldığına ilişkin soruyu Kirby, '(İsrail hükümeti) Operasyonlarını güneye taşımayı düşünüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tarz operasyonları desteklemiyoruz.' diye yanıtladı.Kirby, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler ve sağlık personelinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini söyledi. İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresinde artan saldırılarıyla ilgili Kirby, 'Bu konuda çok açık olduk. Orada hastalarımız var, sağlık personelimiz var, hayatları tam anlamıyla risk altında olan masum insanlar var. Şu anda olduklarından daha fazla riske atılmamalılar.' dedi.Sağlık sorunları nedeniyle hastanede mahsur kalan sivillerin varlığına dikkati çeken John Kirby, 'Bu yüzden hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz.' ifadesini kullandı.