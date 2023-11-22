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İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı

İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarında Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'i Arizona'yı ziyareti sırasında vurmayı tartışması tepki çekti. Amerika İslam İlişkileri Konseyi, X platformundaki sesli paylaşımlarında Filistin asıllı Temsilci Tlaib'i Arizona ziyareti sırasında hedef almaya yönelik ihtimalleri tartışan İsrail yanlısı aktivistlere tepki gösterdi.

İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı
Ekleme: 22.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı
Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Temsilci Tlaib'i Arizona ziyareti sırasında hedef almaya yönelik ihtimalleri tartışan İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarını yayınladı.

'FİLİSTİN KARŞITI IRKÇILIĞIN KONTROLDEN ÇIKTIĞININ EN SON KANITI'

CAIR Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, yaptığı açıklamada, 'İsrail yanlısı aktivistler arasında Temsilci Rashida Tlaib'i taciz etmenin, rahatsız etmenin ve hatta vurmanın yolları hakkındaki bu tüyler ürpertici tartışma, ülkemizde İslamofobinin ve Filistin karşıtı ırkçılığın tamamen kontrolden çıktığının en son kanıtı.' ifadesini kullandı.

İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı

'ARİZONA'DA SİLAH KULLANMA HAKKI' GİBİ KONULAR TARTIŞILDI

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü CAIR, Arizona'da düzenledikleri toplantıya Tlaib'in katılması öncesinde bir X kullanıcısının, platformda İsrail destekçileri tarafından gerçekleştirilen sesli toplantının kaydını kendileriyle paylaştığını, ses kaydında, kadın Temsilciye 'cinsel içerikli hakaret etmenin yasal olup olmayacağı' ve 'Arizona'da silah kullanma hakkı' gibi konuların tartışıldığını belirtti.

CAIR-Arizona İcra Direktörü Azza Abuseif de paylaşımında, 'Bu rahatsız edici durumu izlemeye ve bildirmeye zaman ayıran Amerikalı Müslüman X kullanıcısına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu olayı soruşturmak için hızla harekete geçtiği için kolluk kuvvetlerine ve Temsilci Tlaib'in Arizona ziyaretinin sonuçta güvenli ve başarılı olmasını sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.' dedi.

İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı

Geçen hafta Tlaib, hem Arizona Eyalet Üniversitesinde bulunmak hem de CAIR-Arizona'nın yıllık bağış toplama etkinliğinde konuşma yapmak için Arizona'yı ziyaret etmişti.

Arizona Eyalet Üniversitesi Tlaib'in katılımını iptal etmiş, önceden anlaşma yapılan otelin iptal ettiği CAIR toplantısı ise alternatif bir mekanda yapılmak zorunda kalınmıştı.

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İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı
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