İsrail Dışişleri Bakanı flaş gelişmeyi açıkladı! Tarih belli oldu...

7 Ekim'de başlayan kritik süreçte yeni bir aşamaya geçildi...İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda esir takası anlaşmasına vardı.Tel Aviv yönetimi, esir takası anlaşmasını kabul ettiğini Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde dün akşam toplanan ve yaklaşık 6 saat süren kabine toplantısı sonrası yazılı açıklamayla duyurdu.Buna göre Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı.Hamas dört günde 50, İsrail ise 150 rehineyi serbest bırakacak.Çatışmalara verilecek aranın tarihi gün içerisinde açıklanacak.İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasının detayları ise belli oldu.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada Gazze'deki rehinelerle ilgili sürecin yarın başlayacağını duyurdu.Cohen sürecin Türkiye saati ile 06.00'da başlayacağını ifade etti.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasının detayları, yapılan resmi açıklamaların yanı sıra basına yansıyan haberlerle gün yüzüne çıkmaya başladı.Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce tırın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak.Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.Ateşkes anlaşmadan 24 saat sonra başlayacak. Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilirken, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.İsrail basınına konuşan kaynaklar, Hamas'ın elindeki esirleri aşamalı olarak serbest bırakacağını belirtti.Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi. İsrail de serbest bırakabileceği 300 kişilik bir liste oluşturdu.Listede 287 çocuk, 13 kadın bulunuyor.