Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için temaslarda bulunmak üzere Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

Türkiye'nin, Gazze için diplomasi trafiği devam ediyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu süreçte önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.11 Kasım'da Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere bugün Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecek.Sunak ve Macron ile görüşecekFidan'ın, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir programına eşlik eden Fidan, ziyareti kapsamında Gazze'yle ilgili önemli konuları ele almıştı.