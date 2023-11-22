  • USD: 28,75 - 28,80
  • EURO: 31,47 - 31,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gram altın fiyatı rekor tazeledi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanakları sonrası ons altındaki yükselişle gramda yeni rekor kaydedildi.

Ekleme: 22.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Gram altın fiyatı rekor tazelediAltının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından yeni zirvesini gördü. Dolar/TL'deki ve ons altındaki artışla gram altın rekor tazeledi.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1855 liraya ulaşarak rekor kırdı.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 1849 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 1853 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları sonrası kritik eşiği aştı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail ve Hamas tarafından yapılan açıklamalarda tarafların 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını duyurması üzerine alınan olumlu sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 30 seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
İsrail Dışişleri Bakanı flaş gelişmeyi açıkladı! Tarih belli oldu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı Türk Lirası mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir ziyareti dönüşü önemli açıklamalar...
Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! Eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et!
Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması
Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!
Ruanda-Srebrenitsa ve şimdi de Gazze soykırımı! Batı yine bu vahşetin bir parçası
İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu'dan skandal sözler
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor
CHP'li belediyeler 'su'dan zengin oldu: “Yavaş Bırakın Köylüye Ucuz Su Vermeyi Su Bile Vermedi”
İYİ Parti’de kriz büyüyor! Ümit Dikbayır Meral Akşener’e savaş açtı: Rezil rüsva edeceğim!
İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı
Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu
SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketleri duyunca panikledi: Alay konusu oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon! 2 bin 136 firari yakalandı
Başkan Erdoğan, Cezayir'de açıklamalarda bulunuyor
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağmuru
İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor