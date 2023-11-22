  • USD: 28,75 - 28,80
  • EURO: 31,47 - 31,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’nde restorasyon çalışmaları başladı. 674 yaşındaki kulenin 8’inci katında bulunan Seyir Terası bölümü geçici olarak ziyaretçiye kapandı. Külahında bulunan kurşun kaplamaların ve dış cephenin yenileceği çalışmaların detaylarını İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan anlattı. Koyukan, "Bakır alemimizi de 4 parça halinde aşağıya indireceğiz. Bunun konservasyonu özel hazırlanmış bir mekanda belli ısıda yapılıp, altın varak işçiliği ile yüz deftere yakın varak kullanarak 10-12 metre civarında alem yüzeyi kaplanmış olacak. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz" diyerek açılış tarihini de müjdeledi. Peki Galata Kulesi ne zaman açılacak, restorasyon ne zaman bitecek? Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 22.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu
Galata Kulesi'nde 1 Kasım'da başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ziyaretçiye yalnızca Seyir Terası'nın kapandığı çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, 'Bakır alemimizi de 4 parça halinde aşağıya indireceğiz. Bunun konservasyonu özel hazırlanmış bir mekanda belli ısıda yapılıp, altın varak işçiliği ile yüz deftere yakın varak kullanarak 10-12 metre civarında alem yüzeyi kaplanmış olacak. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz' dedi.

Galata Kulesi seyir terası ne zaman ziyarete açılacak

Koyukan, hava şartlarının çalışmaları etkilemediği takdirde seyir terasının da 1 aylık gibi kısa bir süre içerisinde ziyarete açılabileceğini planladıklarını vurguladı. Kuledeki çalışmaların yine kuşların göç dönemi dikkate alınarak Nisan ayı sonunda biteceği öngörülüyor.

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

3 milimlik kurşunla kaplanacak

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, 'Göçmen kuşların buradaki konaklama süresi Nisan sonu ve Ekim sonu arasında olduğu için fiili olarak işe başlamamız 1 Kasım'ı buldu. 1 Kasım'da 8'inci katın kapatılma onayıyla beraber külaha iskele kurma çalışmalarına başlandı. Öncelikli olarak kurşun imalatına, söküm işlerine başladık. Bu arada cephe duvarlarının, bütün beden duvarlarımızdaki doluluk, boşluk inceleme çalışmalarımız yapıldı. Hatta yapılmaya devam ediyor.'

'Dış cephede platformlu vinçlerle dış cephedeki bozulmalar, taş, tuğla, derz bozulmaları tespitleri yapıldı. Bunlar bölge bölge işlenerek laboratuvarla ortak çalışarak buralarda yapacağımız müdahale yöntemleri gündeme gelecek. Buna göre de sistemli bir müdahale çalışmasına gireceğiz. Kurşunlarımız sökülmeye devam ediyor. İzabeye gönderilmekte. Bütün külahın kendi kurşunu eritilerek izabeden gelecek 3 milimlik rulolarla kendi kurşunuyla kaplanacak' dedi.

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Bakır alem kuleden indirilecek

Koyukan, 'Bakır alemimizi de 4 parça halinde aşağıya indireceğiz. Bunun konservasyonu özel hazırlanmış bir mekanda belli ısıda konservasyonu yapılıp altın varak işçiliği ile yüz deftere yakın varak kullanaraktan 10-12 metre civarında alem yüzeyi kaplanmış olacak. Kurşunumuz da bittikten sonra en son alemimizi yerleştireceğiz. Çok fazla bir süre almayacak, en fazla kurşunla beraber 1 aylık süre içerisinde tamamlanmış olacak. Ondan sonra da iskelemizi indireceğiz. Dış cephedeki imalatlara geçeceğiz. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz. Bu çeşitli belgelerde 270 kilo deniyor. 12 metre yüzey alanında. 4 parça olarak biliniyor. Bazen birbirine kaynamış parçalar da oluyor. Söktükten sonra bunun gerçek adedine ulaşacağız' dedi.

Nisan sonu bitmesi planlanıyor

Koyukan, 'Binanın içerisinde çok fazla bir işimiz yok. Boya, badana, bakım, onarım yapacağız. Daha evvel ki onarımlarda kuşlardan dolayı yapılamayan dış cephedeki müdahaleleri yapacağız. Kopmuş, kopmak üzere olan taş silmeler ya da cephedeki taşlarla ilgili lokal müdahalelerimiz de olacak. Bunları iskele kurmadan yapacağız. Birkaç tane büyük vincimiz var. 120 tona yakın vinçlerle de destek sağlayarak platformlu vinçlerle bu çalışmayı yapacağız. Çok fazla da çevre halkına, ticari işletmelere de zarar vermeden engellemeden, ziyaretçiyi ve turisti engellemeden bu çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Kuşların tekrardan göç mevsimine yetiştirmeye çalışacağız. Süremiz var ancak biz yine Nisan sonu gibi çalışmaları tamamen bitirmeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Riskli bir durum göze çarpmadı

Galata Kulesi'nin deprem riskine karşı da kontrol edildiğini belirten Koyukan, 'Şu anda çeşitli testlerimiz yapılıyor, sonuçlar henüz gelmedi ama gözlemsel olarak da 60'larda yapılan betonarmede herhangi bir risk göze çarpmadı. Çatlama ya da korozyon. Alt katlara doğru da döşemelerde herhangi bir riskli durum görülmedi ama biz emniyetli tarafta kalmak için de bunların araştırmasını yapıyoruz. Betonarmenin görüntüleme yöntemiyle, demirlerimizi kontrol ettik. Numuneler alındı, testlerimiz yapılıyor. Şu anda riskli bir durum gözümüze çarpmadı' dedi.

Koyukan, kurşun işlerinin bittiği takdirde, şartlar da el verirse 1 ay gibi kısa sürede seyir terasının da ziyaretçiye açılabileceğine dikkat çekti.
İsrail Dışişleri Bakanı flaş gelişmeyi açıkladı! Tarih belli oldu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı Türk Lirası mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir ziyareti dönüşü önemli açıklamalar...
Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! Eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et!
Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması
Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!
Ruanda-Srebrenitsa ve şimdi de Gazze soykırımı! Batı yine bu vahşetin bir parçası
İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu'dan skandal sözler
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor
CHP'li belediyeler 'su'dan zengin oldu: “Yavaş Bırakın Köylüye Ucuz Su Vermeyi Su Bile Vermedi”
İYİ Parti’de kriz büyüyor! Ümit Dikbayır Meral Akşener’e savaş açtı: Rezil rüsva edeceğim!
İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı
Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu
SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketleri duyunca panikledi: Alay konusu oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon! 2 bin 136 firari yakalandı
Başkan Erdoğan, Cezayir'de açıklamalarda bulunuyor
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağmuru
İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor