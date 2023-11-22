FETÖ'cüler yolunu şaşırdı: Bu kez Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.