Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Ticaret Bakanlığı'nın ilanlara karşı uyguladığı politika sıkı denetimli şekilde devam ediyor. Son olarak bakanlık, Facebook'ta artık kimlik doğrulama ile ilan verilebileceğini, entegrasyon sağlanana kadar yeni ilan yayımlanmayacağını, halihazırda yayında olan ilanların da kaldırılacağını duyurdu.

Facebook'da yer alan ilanlar için yeni döneme geçiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Facebook'ta artık kimlik doğrulama ile ilan verilebileceğini, entegrasyon sağlanana kadar yeni ilan yayımlanmayacağını, halihazırda yayında olan ilanların da kaldırılacağı bilgisi verildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından 31 Ağustos'ta yapılan düzenlemeler ile ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirildiği, bahse konu düzenlemelerin 1 Kasım'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden ilan platformları tarafından üyelik öncesinde veya ilk ilan girişinde kimlik doğrulaması yapılmasına olanak sağlandığı aktarıldı.Açıklamada, 'Ayrıca, ilan platformları arasında ortaya çıkabilecek haksız rekabetin önlenmesini teminen, EİDS'e entegrasyon sağlayıncaya kadar Facebook-Marketplace uygulaması üzerinden yeni taşıt ve emlak ilanı yayımlanması durdurulmuş olup halihazırda yayımda olan ilanların kaldırılmasına başlanmıştır.' denildi.