Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatının son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük uluslararası operasyonun şok detaylarına ulaşıldı. İsrail Gizli Servisi Mossad'ın Tel Aviv, İstanbul ve Kuala Lumpur hattında yıllardır planladığı istihbarat operasyonun, MİT Başkanlığı İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi tarafından bozulduğu ortaya çıktı. Emniyet ve istihbarat yetkililerinden edinilen çok özel bilgilere göre, Tel Aviv-Gazze-İstanbul-Kuala Lumpur hattında gerçekleşen baş döndürücü operasyon trafiği şöyle gelişti:İsrail'in dünyaca ünlü askeri hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome) 2015-2016 yıllarında geçici körlük yaşadı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları bu sayede İsrail'in kritik noktalarına füzeli saldırılar gerçekleştirdi. Farklı tarihlerde gerçekleşen bu hava saldırıları bir türlü engelleyemeyen ve kaynağını bulamayan İsrail, tam 3 yıl süren araştırmaların sonunda kritik bir isme ulaştı.Demir Kubbe'yi etkisiz hale getiren kişi, 1991 doğumlu Omar Z. M. A. çıktı. Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Programcılığı Bölümü mezunu Omar, aynı tarihlerde, Gazze İçişleri Bakanlığı adına bir hackleme programı yazdı. Bu program tüm telefonlara sızabilme etkisine sahipti. İsrail, radarına aldığı Omar A.'yı yakalamak için çeşitli planlar yaptı.Malezya'da yakalanan Mossad casusları2019 yılında bu kapsamda Omar A.'ya AM isim Norveçli yazılım şirketinden iş teklifi yapıldı. Anabella sahte ismiyle kendini tanıtan sözde şirket görevlisi, Gazzeli gençten bilgisayar programlama ve uygulama sistemleri tasarlamasını istedi. Bir süre sonra ise aynı şirketten Leonardio Causer ve Roland Gales adli kişiler Omar A.'yı aradı. Omar bu kişilere, 'Whatsapp'tan görüntülü konuşalım' dedi. Ancak iki isim, her defasında bundan kaçındı. Teklif ısrarını sürdüren Norveçli şirketin yöneticileri, şirketin Belçika şubesinde işe alım yapabileceklerini belirterek ıslak imzalı Schengen vize davetiyesini Gazze'ye gönderdi. Ancak Omar A. bu davete rağmen artan şüpheleri üzerine Norveçlilerin iş teklifini reddetti.Dünyanın en iyi yazılımcılarından ve hackerlerinden (bilgisayar korsanı) biri olarak gösterilen Omar A., 3 Mart 2020'de Mısır'ın başkenti Kahire üzerinden resmi yollarla çalışmak üzere İstanbul'a taşındı. Linkedin uygulaması üzerinden bilgisayar programlama ve yazılım alanlarında uzaktan dersler veren Omar, Türkiye'de Mossad tarafından sıkı takibe alındı. Mossad adına ilk teması, Nisan 2021'de Raed Ghazal adlı ajan kurdu. Fransız şirket Think Hire'ın İnsan Kaynakları yöneticisi olduğunu iddia ederek whatsapp üzerinden Omar ile irtibat kuran Ghazal, 'Uygulama Yardımcısı' pozisyonunda iş teklifinde bulundu. Haziran ve Ağustos 2021'de İstanbul Beylikdüzü Marmara Park AVM, Bayrampaşa Forum İstanbul AVM ve Fatih Historia AVM'de yüzyüze mülakatlar yaparak Omar'ı şirkete kazandırmaya çalışan Raed Ghazal, bir süre sonra bir başka Mossad elemanı olan Omar Shalabi'ye işi devretti.Ghazal ve Shalabi'nin tek hedefi, yazılımcı genci önce Avrupa'ya götürmek, oradan da İsrail'in başkenti Tel Aviv'e kaçırmaktı. İki Mossad elemanı, Omar A. ile telekonferans gerçekleştirdi. Görevi diğer ajana devreden Raid Ghazzal bir süre sonra ortadan kayboldu. Omar Shalabi, İnsan Kaynakları programı üzerinden eleman çalıştırma, ekleme ve silme ile ilgili bir program yazması karşılığında 10 bin ABD doları teklif etti. Programı hızlıca aktif hale getiren A.'ya bu para Fransız firma Think Hire'dan 3 parça şeklinde Kuveyt Türk hesabına gönderildi. Paraları gönderen ise John Foster sahte kimliğini kullanan Mossad elemanıydı.Malezya'daki timin kadın lideri Nidarahayu Binti ZainalParayı gönderen kişiler, Filistinli Omar A.'ya yurtdışına seyahat etme sorununun olup olmadığını da devamlı gündemde tuttu. İlerleyen süreçte Mossad casusu Omar Shalabi, Omar A.'ya başka bir iş teklifinde bulunarak Haziran 2022'de Karadağ pasaportu taşıyan Nikola Radonij'e (44) işi devretti. Radonij, 28-31 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul'da Karaköy Hoteli'nde konaklayan Mossad casusu Radonij, Gazzeli Omar'le hotelde yüz yüze görüşerek İstanbul'da kalması durumunda 5 bin 200 dolar sabit maaş, Brezilya'da et kesim fabrikasında proje uzmanı olarak çalışmayı kabul etmesi durumunda ise 20 bin dolar maaş teklifinde bulundu.Radonij, Mossad'a çalışan istihbarat elemanları Abdülber Muhammet Kaya, Foad Osama Hıjazı ve Fas uyruklu Youssef Dahmane isimli şahıslarla internet tabanlı projede birlikte çalışacaklarını belirtti. Bu şahıslardan birisini seçmesini istedi. Şahısların hepsi Mossad'la irtibatlıydı. Nikola Radonij, Omar A.'ya hemen pasaportunu ve ikametgâh adresini göndermesini istedi. Mossadlı casus, İstanbul İl Göç İdaresinde tanıdıkları olduğunu, kendisine İstanbul'da oturum alacağını belirtti. Amaç; Omar'ın İstanbul'daki ev adresini ele geçirmekti. Çünkü Omar A. ikamet adresinin gizlemek adına görüşme yaptığı noktalara üç otobüs değiştirerek gidiyordu. Nikola Radonij ısrarla yurtdışına gelmesi gerektiğini, şirketin kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu ısrar üzerine devreye giren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzun süredir kaçırılabilineceğini düşündüğü Omar Albaisy'i ikaz ederek yurt dışına çıkmasını engelledi.Ancak Omar A., Eylül 2022'de İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan Malezya'ya 15 günlüğüne gezmek için seyahat etmeye karar verdi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi (İKK), Omar A.'ya yönelik şüpheli iş tekliflerinden daha önceden haberdar olduğu için yurt dışına çıkmadan önce gerekli tüm uyarıları yaptı. Acil durumlarda telefonu kapatılsa bile sürekli konum bilgisini İstanbul'a yollayan bir uygulama A.'nın telefonuna yüklendi.kaçırılma güzergahı - kaçırıldığı dağlık bölge - işkence edilip sorgulandığı odaMALEZYA'DA MOSSAD KAÇIRDIOmar A., Malezya'ya gidince pusuda bekleyen Mossad harekete geçti. Üç ayrı hücreyle takipte olan Mossad, Malezyalı yerel kaynaklarından oluşan bir ekip oluşturdu. Liderliğini bir kadının yaptığı iki ayrı grup, Omar A.'yı 28 Eylül 2022 gecesi Malezya'nın simge yapısı Petronas İkiz Kuleleri'ne yakın bir mesafedeki Jalan Yap Kwan Seng bölgesinden Omar A.'yı bir araca zorla bindirdi. Yanındaki arkadaşına da sessiz olmasını söyleyen grup, Kuala Lumpur federal bölgesinden uzaklaşarak 50 kilometre uzaklıktaki Selangor bölgesindeki bir dağ evinde Omar A.'yı çapraz sorguya aldı.Olayın baş aktörü, dahi yazılımcı OMAR Z.M. A.Mossad timi, Hulu Langat bölgesindeki dağ evinde Tel Aviv'le video konferans yöntemiyle 36 saat sorguladıkları Omar A.'ya ağır işkence uyguladı. Tel Aviv'den bağlanan Mossad yöneticileri sorguda Demir Kubbe'yi körleştirmeyi başaran Filistinli bilgisayar programcısına bu programı nasıl geliştirdiğini, hangi kodlama dilini kullandığını, İsrail kamu görevlileri ve askerlerinin kullandığı android tabanlı cep telefonlarını hackleyen sistemi nasıl kapatabileceklerini öğrenmeye çalıştı. Ayrıca İstanbul'da kendisiyle beraber elektronik harp savaşı yürüten başka bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi ve bilgisayar programcısı olup olmadığı sorgulayan Mossad, hackleme sistemini geliştiren ağın nasıl kurulduğunu, hangi teknolojiyi kullandığını tek tek sordu.RAED GHAZALMİT, kaçırılma olayını öğrenir öğrenmez Malezya'daki muhataplarına konunun çok acil olduğunu belirterek Filistinli yazılımcının dağ evinden kurtarılması için bulunduğu nokta konumunu gönderdi. Saatler sonra Malezya Özel Harekat timleri, dağ evine şok baskın gerçekleştirdi. Genç Filistinli sağ olarak kurtarıldı. Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, Filistinli yazılımcıyı kaçırıp sorgulayan 11 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.Bu önemli operasyonun ardından, geçtiğimiz haftalarda MİT koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bir Mossad ajanını İstanbul'da yakaladı. Filistinli Omar A.'ya bir proje ortaklığı çerçevesinde yaklaşan Foad Osama Hıjazi, MİT tarafından deşifre edilince düğmeye basıldı. Hıjazi, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a casusluk yapmaktan İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.Foad Osama HıjaziMİT'in devreye girmesi sonucu kurtarılan Omar A., Türkiye'ye getirildi. MİT kontrolündeki bir Safe House'ta (Güvenli Ev) kalan Omar A., ustası olduğu yazılım çalışmalarına da devam ediyor.YOUSSEF-DAHMANE JDIDÇoğunluğu Müslüman olan ve Filistin davasının güçlü bir destekçisi olan Malezya'nın İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre, İsrail devletinin Malezya'daki kaçırılma vakası ilk değil. 2018 yılında yine Hamas üyesi Gazze doğumlu elektrik mühendisi Fadi Muhammed el-Batş, Kuala Lumpur'da Mossad'a bağlı çalışan iki motosikletçi tarafından vurularak öldürüldü. Malezya yerel medyası da Fadi Muhammed el-Batş'in İsrail gizli servisi tarafından öldürüldüğünü yazdı.