Çanakkale'de ölüme terk edilen 47 kaçak göçmen, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor.Yunan unsurlarında lastik botla ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişiyor.Son olarak bir göçmen hareketliliği da Çanakkale'de yaşandı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu.Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı.Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.