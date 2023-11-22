  • USD: 28,75 - 28,80
  • EURO: 31,47 - 31,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çanakkale'de ölüme terk edilen 47 kaçak göçmen, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motoru arızalanan lastik botta mahsur kalan düzensiz göçmenlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Ekleme: 22.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de ölüme terk edilen 47 kaçak göçmen, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Yunan unsurlarında lastik botla ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişiyor.

Motor arızalandı

Son olarak bir göçmen hareketliliği da Çanakkale'de yaşandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu.

47 göçmen kurtarılarak geri gönderme merkezine teslim edildi

Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İsrail Dışişleri Bakanı flaş gelişmeyi açıkladı! Tarih belli oldu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı Türk Lirası mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir ziyareti dönüşü önemli açıklamalar...
Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! Eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et!
Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması
Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!
Ruanda-Srebrenitsa ve şimdi de Gazze soykırımı! Batı yine bu vahşetin bir parçası
İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu'dan skandal sözler
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor
CHP'li belediyeler 'su'dan zengin oldu: “Yavaş Bırakın Köylüye Ucuz Su Vermeyi Su Bile Vermedi”
İYİ Parti’de kriz büyüyor! Ümit Dikbayır Meral Akşener’e savaş açtı: Rezil rüsva edeceğim!
İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı
Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu
SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketleri duyunca panikledi: Alay konusu oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon! 2 bin 136 firari yakalandı
Başkan Erdoğan, Cezayir'de açıklamalarda bulunuyor
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağmuru
İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor