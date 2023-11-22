Bakan Kacır açıkladı: Afetlerden etkilenen KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, "KOBİ'ler, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişiyor olacaklar. İlk 12 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak elde edebilecekleri bu kredinin işletmelerimizin zor günlerinde mücadelelerine katkı sunacağını umut ediyorum" dedi.Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Kasım Ayı Meclis Toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, daha önce deprem bölgesindeki KOBİ'ler için sağlanan Acil Destek Kredisi Programı, bu sefer selden zarar gören KOBİ'ler için başladığını duyurdu. En son yaşanan sel bölgelerindeki işletmelere işletme başına ilk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. Bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi desteğinden İstanbul, Zonguldak, Batman, Batman, Diyarbakır ve Bursa'da yaşanan sel ve fırtınadan olumsuz etkilenen işletmeler yararlanabilecek. Bakan Kacır, "Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 Milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.