Bakan Göktaş: 'Aile ve Gençlik Fonu” ile gençlerimize destek olacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.' Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız.'Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan 'Aile ve Gençlik Fonu' ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız.0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 'Mahalle Odaklı Kreş Modelini' başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim.Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz. Yeni dönemde hizmetlerimizin önem ve yoğunluğunu göz önüne alarak bu alanı, iki müstakil genel müdürlük olarak yeniden düzenleyip, çalışmaları daha spesifik hale getireceğiz.'Bakan Göktaş, 2024 yılı bütçe tekliflerinin 334 milyar 349 milyon 925 bin TL olduğunu belirtti.