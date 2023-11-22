Ali Yerlikaya paylaştı! Selin vurduğu Ereğli afet bölgesi ilan edildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından batan Kafkametler adlı Türk Gemi'nin 11 mürettebatına halen ulaşılamadı.
Havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilçe geneli de yaşanan afetten büyük oranda etkilendi.
Yağışla birlikte oluşan sel suları ilçedeki birçok işyerine girerek maddi zarara sebep oldu. İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. İlçenin afet bölgesi ilan edildiği öğrenildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu afet bölgesi ilan edilmesini doğruladı.
İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin kararın da imzalandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın afet bölgesi ilanına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilçe geneli de yaşanan afetten büyük oranda etkilendi.
Yağışla birlikte oluşan sel suları ilçedeki birçok işyerine girerek maddi zarara sebep oldu. İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. İlçenin afet bölgesi ilan edildiği öğrenildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu afet bölgesi ilan edilmesini doğruladı.
İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin kararın da imzalandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın afet bölgesi ilanına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.