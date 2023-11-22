AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: Tabii ki adaylık gönlümden geçer

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.2019'da seçimi kazanan CHP yönetiminin haksız yere çok sayıda işçiyi işten çıkarttığını öne süren Köse,'CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir'de çalışırken işlerinden atılan, sözleşmesi fesih edilen kardeşlerimizi, nisan sabahı işlerine yeniden iade edeceğiz ve eski işlerine kavuşacaklar inşallah. Ankara Büyükşehir'de çalışan ve bu 5 yıllık süreçte mali ve sosyal hak kaybına uğrayan işçi kardeşlerimize bu haklarını da vereceğiz. Nisan tarihi itibari ile Ankara Büyükşehir'deki tüm kardeşlerimizle birlikte çalışacağız, Güzelim Ankara'mızı Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde yeniden ‘Pırıltısına Kavuşturarak' daha modern ve yaşanılabilir bir şehre dönüştüreceğiz inşallah' dedi.Yerel seçim sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağı konusuna da açıklık getiren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:'Biz geçtiğimiz beş yıl boyunca Mamak'ta müthiş işler başardık. Tam 174 projeyi hayata geçirerek seçim dönemi verdiğimiz sözlerinde üzerinde işler yaptık.Aynı zamanda grup başkanvekilliğinden mütevelli Ankara halkına karşı da muhalefet sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki beceriksizlikleri, hemşerilerimiz aleyhine her durumu kamuoyu ile paylaştık.Adaylık konusuna gelince bu kadar hizmet yapmış ve teveccüh kazanmışken tabii ki her belediye başkanı arkadaşım gibi bizimde gölümüzden adaylık geçer. Ankara halkına daha büyük daha güzel hizmetler yapmak istenmez mi? Ancak AK Parti kurumsallaşmasını tamamlamış ve bu konuda ince eleyip sık dokuyan bir partidir. Birçok kurul ve araştırmalar ışığında bu kararlar şekilleniyor. Tabii ki son söz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluyor. Bize bu konuda bir görev tevdi edilirse, Allah'ın da izni ile Ankara'yı yeniden bir AK Parti belediyesi haline getirmek için elimizden geleni yaparız. Benim iddia şudur; ben olayım başka arkadaşımız olsun Ankara 1 Nisan sabahına bir AK Parti belediyesi olarak uyanacaktır. Benim bu konuya inancım çok güçlüdür.'