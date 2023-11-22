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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Ekleme: 22.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacağız
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin bir sunum yaptı.

Bakan Göktaş, sunumundan satır başları:

Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısını 2023 yılı itibarıyla 9 bin 535'e çıkardık. 'Evlat Edinme' hizmetiyle bu yıl 494 çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu. Böylece 19 bin 441 çocuğun aile şefkatiyle büyümelerini sağladık.

Ülkemizde sayısı 352 bini bulan öksüz ve yetim çocuğa sosyal hizmetlerimizi ve yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GENELGESİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YAYIMLANACAK'

112'si Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 149 kadın konukevinde 3 bin 650 kadına yardım eli uzatıyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile 2024 yılı faaliyet planımızı bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşacağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi birkaç gün içinde yayımlanacak.

Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdan oluşuyor.
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