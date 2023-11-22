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Beyaz Gazete
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6 gün önce oğlu PKK’lılar tarafından kaçırıldı! Baba nöbete başladı

Diyarbakır'da 6 gün önce oğlunun kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü ileri süren baba, evlat nöbetine katıldı.

Ekleme: 22.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
6 gün önce oğlu PKK’lılar tarafından kaçırıldı! Baba nöbete başladı
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binasının önünde dağdaki çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 542 gündür sürüyor. Aileler, HDP önündeki mücadelesini devam ettirirken, Ergani ilçesinden bir aile daha 6 gün önce kaybolan oğlu için nöbete dahil oldu. Ailelerin sayısı 370 oldu.

EVLADI 6 GÜN ÖNCE KAYBOLDU

Oğlu Erhan’ın 6 gün önce kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Ayhan Aksoy, evladının kendilerine Suriye’de olduğu yönünden mesaj attığını söyledi.

Çocuğunun daha 16 yaşında olduğunu belirten Aksoy, “Geçtiğimiz hafta çocuğum Erhan Aksoy kayboldu. Sabahı uyandığımda oğlumun kandırılarak dağa kaçırıldığını öğrendim. Ben HDP’den sadece çocuğumu istiyorum. 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey bilmezken nasıl olur da dağa götürülür? Oğlum, tek başına Ergani dışına bile çıkmamış. Oğlumun HDP ve PKK’lılar hiçbir alakası yoktu. Sen oraya göre değilsin oğlum, dön evine. Erhan, dağ sana göre değil. Artık gel, teslim ol” dedi.

HDP önündeki evlat mücadelesine katılan Erhan’ın babasıyla birlikte nöbete katılan dedesi Sado Kızılkaplan ise, Kürtçe açıklama yaparak, torununu alana kadar bir yere ayrılmayacaklarını ifade etti.


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