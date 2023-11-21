YÖK Başkanı açıkladı: Yüksek lisans ve doktora burslarına zam

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırılacağını açıkladı.Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.