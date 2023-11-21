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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ulama’yı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama'yı ziyaret etti.

Ekleme: 21.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ulama’yı ziyaret etti
Endonezya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9'uncu Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Cakarta'da bulunan Kurtulmuş, Nahdlatul Ulama Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş, Nahdlatul Ulama Başkanı Yahya Cholil Staquf ile görüşmesinde, Endonezya'nın Filistin ve Gazze konusunda hassas olduğunu belirterek, yakın zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Cakarta'da büyük bir miting yapıldığını ifade etti.

Siyasetin en temel unsurlarından birisinin de halkın gücü olduğunu belirten Kurtulmuş, bu gücün kullanılarak Gazze'de yaşanan insanlık dramları konusunda hükümetlere baskı yapılması ve dünyada İsrail'in yalnızlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, Batı'daki birçok ülkenin, İsrail'in bu katliamı da aşan soykırımına karşı sessiz kaldığını ancak ilk defa batı dünyasında halkların Filistin'e destek mitingleri düzenlediğini, bunun da zihinlerde bir dönüşüme işaret ettiğini kaydetti.

Uluslararası sistemin güç üzerine kurulu olduğunu, bu nedenle de adaletsiz bir küresel sistemin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına birçok ülkenin karşı çıktığını ancak beş ülkenin veto gücü nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası toplumun karar alamaz bir hale geldiğini ifade etti. Yeni bir dünya sisteminin kurulmasının zaruri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her platformda ‘Dünya beşten büyüktür' diyerek, yeni ve adil bir dünya sisteminin kurulmasının gerekliliğini vurguladıklarını aktardı.

İSTİKLAL CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cakarta'da, Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan İstiklal Camisi'ni ziyaret etti. Cami hakkında ilgililerden bilgi alan Kurtulmuş, camiye gelen Endonezyalı Müslümanlarla da sohbet etti.
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