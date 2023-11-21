Şırnak-Siirt karayolu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Şırnak-Siirt Karayolu Aslanbaşar Köyü Birini Mevkisin de dün akşam yoğun kara yağışından dolayı kapandı. Mevsim şartlarına uygun lastik takmayan ve aşırı yük yükleyen bazı araçlar kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine Birini mevkisine AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayollarına bağlı ekipleri yolları açtıktan sonra AFAD ekipleri de vatandaşların şehir merkezine sevkini sağladı. Aracı bozulan bir aile ise AFAD aracı ile il merkezine getirildi.Ekiplerin yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.