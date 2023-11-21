  • USD: 28,75 - 28,80
  • EURO: 31,47 - 31,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehit Üsteğmen Abdullah Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Ekleme: 21.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse, son yolculuğuna uğurlandı
Piyade Üsteğmen Abdullah Köse (32), dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta şehit oldu.

Operasyonda 10 terörist de etkisiz hale getirildi. Şehit Köse'nin cenazesi, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.

Şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehide son görev: Devlet erkanı saf tuttu

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bordo beresi konuldu. Şehidin annesi Necla ve babası Necati ile eşi Büşra Köse, törende taziyeleri kabul etti.

Şehit Üsteğmen Abdullah Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Acılı eş ve anne ayakta durmakta zorlandı

Şehidin 3 aylık bebeği Ela Lidya Köse'nin ise cenazeye getirilmediği ve evde yakınlarıyla kaldığı öğrenildi.

Ayakta durmakta zorlanan annesi Necla Köse ve eşi Büşra Köse'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından tabut, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

'Oğlum şerefli gitti'

Anne Necla Köse, cenazenin götürüldüğü sırada, 'Oğlum şerefli gitti. Düğününü yaptık.' dedi.

Şehit Köse'nin cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağmuru
İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”
Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de!
Kendi vatandaşlarına ateş açtığı ortaya çıkmıştı… İsrailli pilottan festival itirafı: Hannibal protokolü uygulandı!
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
İyi Parti'de kavga büyüdü! Ümit Dikbayır'dan 'benden para istediler' çıkışı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'tek zam' açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı: Öğrenci yurtlarındaki asansörlere karekod
HEDEP’li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!
İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı
Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! Tek destek parti sözcüsünden geldi: Sanatçıya değer veren...
İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!
İşgalci İsrail, Endonezya Hastanesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! İsrail halkı uzun namlulu silahlarla geziyor
7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Çoruh Vadisi'nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun

Çoruh Vadisi'nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun

Elon Musk’tan ABD’li kuruluşa şoke eden sözler: X’i yok etmek istiyorlar!

Elon Musk’tan ABD’li kuruluşa şoke eden sözler: X’i yok etmek istiyorlar!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme için son 9 gün: Uygulanacak oran değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme için son 9 gün: Uygulanacak oran değişti

Batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor: Kayıp denizcinin son mesajı ortaya çıktı

Batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor: Kayıp denizcinin son mesajı ortaya çıktı