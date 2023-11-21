Pençe Kilit bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.Bu kapsamda Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi.Çalışmalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Mühimmat ve yaşam malzemeleriAçıklamada şu ifadelere yer verildi:Güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.Bu kapsamda Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi.Çalışmalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler;22 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 mm'lik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 mm'lik hafif silah mühimmatı, 1 adet jelikan, 2 adet 1.000 litrelik su deposu, 1 adet UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu, Muhtelif yaşam malzemeleri.