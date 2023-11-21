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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme için son 9 gün: Uygulanacak oran değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ek motorlu taşıtlar vergisinde son ödeme tarihi merak konusu oldu. Ek MTV ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek. Öte yandan borcunu ödemeyen araç sahiplerinin ödeyeceği faiz oranında artış yaşandı.

Ekleme: 21.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme için son 9 gün: Uygulanacak oran değişti
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

30 KASIM'DA SONA ERECEK

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme için son 9 gün: Uygulanacak oran değişti

EK MTV NEREYE ÖDENİR?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait 'gib.gov.tr' internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

SATIŞ VE DEVİR YAPILAMAYACAK

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurda, dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

MTV GECİKME FAİZ ORANLARI ARTTI

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme için son 9 gün: Uygulanacak oran değişti

Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.

14 KASIM 2023 İTİBARIYLA YÜZDE 3.5'E YÜKSELTİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi.

Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme için son 9 gün: Uygulanacak oran değişti

TECİL FAİZLERİ DE YÜKSELTİLDİ

Hükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve diğer kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme zamlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti ifade ediyor.
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