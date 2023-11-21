Kendi vatandaşlarına ateş açtığı ortaya çıkmıştı… İsrailli pilottan festival itirafı: Hannibal protokolü uygulandı!

İsrailli savaş pilotu Yarbay Erez, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören 'Hannibal Protokolü'nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söyledi.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında sivil ölümlerin yüksek olması ve saldırıya müdahale eden İsrail askeri helikopterlerinin Hamaslıların yanı sıra sivilleri de vurduğuna dair İsrail medyasında yer alan haberler, İsrail ordusunun 'Hannibal Protokolü' olarak bilinen doktrini uygulayıp uygulamadığına ilişkin tartışmalara yol açtı.Konuya ilişkin Haaretz gazetesine konuşan İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail güçlerinin esir alınma riski olan İsraillilerin öldürülmesini öngören 'Hannibal Protokolü'nü uygulamış olabileceğine dikkati çekti. Erez, bahsedilen Hannibal Protokolü'nün, İsrail ordusunda, 30 yıl önce Lübnan'daki olaylara dayanarak planlandığını anımsattı.Hamas'ın saldırı düzenlediği olay günü savaş uçakları ve dronların ateş açmaya başladığında, rehinelerin vurulup vurulmadığının bilinmediğini söyleyen İsrailli Yarbay, 'Hannibal Protokolü maksatlıdır ve uygulanmasına karar verilmişse bu kasıtlı şekilde yapılmıştır. Eğer esirler kasıtsız olarak vurulmuşsa da bu başka bir şeydir? sorusu üzerine şunları söyledi:'Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor çünkü bir rehine durumu tespit ettiğinizde bu Hannibal'dır ancak son 20 yıldır tatbikatlarını yaptığımız Hannibal, içinde rehinelerin bulunduğu tek bir araçla ilgiliydi. Burada gördüğümüz şey ise kitlesel bir Hannibal'dı. Çitlerde birçok açıklık vardı, hem rehineli hem de rehinesiz olarak birçok farklı araçta binlerce insan vardı.'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaralıların tahliyesine yönelik helikopter operasyonunun koordinatörü olarak görev yaptığı belirtilen İsrailli Yarbay, pilotlar için 'Tanımlanması imkansız ve izin verilen şeyi yapmanın mümkün olmadığı bir görevdi.' değerlendirmesinde bulundu. Yarbay Erez, 'Silah sistemleri kimin elindeyse, hem insansız hava araçları hem de savaş pilotlarının kara kuvvetleriyle koordine olmadan ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum, çünkü bu kuvvetler (henüz) ortalıkta yoktu.' ifadelerini kullandı.Öte yandan, ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Yarbay Erez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinden sonra 31 Ekim'de görevden alınmıştı. Konuyla ilgili İsrail ordusu sözcüsü, Erez'in aktif hizmetteyken 'siyasi konularda' kendisini ifade etmesinden sonra görevden alındığını duyurmuştu.