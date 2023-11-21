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Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!

İsrail'in Gazze soykırımını başlattığı günden bu yana sürdürdüğü yalanların bir yenisi daha ifşa oldu. Hamas'ı bahane ederek sivil yerleşimleri ve hastaneleri hedef alan İsrail, 13 bini aşkın Filistinliyi acımasızca katletti. Hastanelere baskınlar düzenlerken uluslararası toplumu yanıltmak için sayısız yalan ortaya atan İsrail bir kez daha ifşa oldu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, CNN canlı yayınında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!
Ekleme: 21.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!
İşgalci İsrail güçleri, Gazze soykırımına başladığı günden bu yana özellikle hastaneleri hedef alıyor. Şifa Hastanesi başta olmak üzere sayısız hastaneyi içindeki yaralı sivillerle birlikte bombalayan İsrail, uluslararası toplumu yanıltmak için birbiri ardına yalanlar sıralıyor.

Gazze işgalinde bahane olarak kullandığı Hamas'la ilgili sayısız iddia ortaya atan İsrail'in yalanları teker teker ifşa oldu. 7 Ekim'deki müzik festivali saldırısında İsrail'in helikopterlerle kendi vatandaşlarını vurduğunun ortaya çıkmasının yankıları sürerken yeni bir itiraf dünya gündemine oturdu.

Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!

'O SIĞINAKLARI İSRAİL İNŞA ETTİ'

Gazze işgalinde en sık başvurdukları 'Hamas Şifa Hastanesi'nin altına üs inşa etti' yalanı, eski İsrail Başbakanı tarafından yalanlandı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.

Barak, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a açıklamalarda bulundu. Amanpour'un, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı olduğu iddialarını sorması üzerine Barak, 'Uzun yıllardır, Şifa'nın altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor. Ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası.' dedi.

Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!

Barak'ın bu yanıtı üzerine Amanpour, 'Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz? Kendinizi yanlış mı ifade ettiniz?' diye sordu.

Ehud Barak ise 'Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk.' şeklinde konuştu.

Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!

ŞİFA HASTANESİ BASKINI

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.


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Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!
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