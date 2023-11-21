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İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı

İyi Parti'de parti kasasından 132 milyon liranın kaybolduğu iddiaları sonrasıi şimdi de istifa eden bir vekilin oğlu ve yeğeni hakkındaki cinsel saldırı iddiaları konuşuluyor.

İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı
Ekleme: 21.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı
Peş peşe gelen istifalarla sarsılan İyi Parti'de kazan kaynıyor.

Öyle ki partiden önemli isimlerin istifa etmeye başlamasının ardından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Partideki en büyük krizlerden biri Genel Başkan Meral Akşener ile aynı zamanda öz yeğeni de olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasında.

İkili arasında başlayan 'hesaplarım inceleniyor' kavgası tüm partiyi sardı.

132 milyon lira...

İddialar üzerine partiye dilekçe veren Dikbayır, kendisinin, Meral Akşener'in ve ailesinin hesaplarının incelenmesini istemişti.

Hesap inceletme iddiasının yanı sıra partinin kasasından 132 milyon liranın buharlaştığı Dikbayır tarafından öne sürülünce, İyi Parti'de bu sefer de yolsuzluk tartışması başladı.

Yaşananlar İyi Parti'de deprem etkisi yaratırken dün Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Cinsel saldırı iddiası

Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle süren parti içi skandallar bununla da bitmedi.

Bu kez de ortaya atılan cinsel saldırı iddiası ortalığı iyice karıştırdı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'den istifa eden bir milletvekilinin oğlu ve yeğeninin, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik iddialar olduğunu açıkladı.

Bazı çalışanların işine son verildi

Halk TV'deki Söz Sende programında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'de peş peşe gelen istifalara ilişkin 'İyi Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var' dedi.

İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı

2 genç kıza tecavüz....

Demirağ konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

'İyi Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var. Siyasi partilerde seçimlerin öncesinde ve sonralarında bütçeler vardır. Bu bütçeler Yargıtay kontrolündedir. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve yeğeniyle ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunlar emniyete kadar gitmiş durumda. Sayın Akşener sıradan bir siyasetçi değil. Bunlarla ilgili de sayın Akşener söylentilerle yetinmez. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş. Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler.'



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