İstanbul Esenyurt'ta şoke eden olay: Tam 9 metreden yere çakıldı!

Şaşkına çeviren olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Parkta yürüyen ve ismi belirlenemeyen bir adam dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten Haramidere'ye bağlanan su kanalına düştü.Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar'daki İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı Esenyurt İstasyonundan sevk edilen itfaiyeciler yerde oturur halde duran adamı sedyeye alarak çıkarmaya çalıştı.Çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen adam sedyeyle suyun üzerinden geçirilerek ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.