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İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulundu.

İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
Ekleme: 21.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
2019'de yerel seçimlerden önce ücretsiz su vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, peş peşe zamlar yapmaya başladı.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne İSKİ su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2024 yılı analitik bütçe tasarısı, 2024 yılı yatırım programı ve 2024 yılı performans programı maddelerini içeren yazı gönderildi.

İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonuna sevk edildi.

Yüzde 48'lik zam talep edildi

Teklifte, yüzde 48 zam yapılarak konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya çıkarılması önerildi.

TÜFE oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi

Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, onaylandığı tarihte yürürlüğe girmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.

İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, yarın Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.

İmamoğlu yönetiminde daha önce suya gelen zamlar şu şekilde;

2019 Kasım yüzde 20,

2020 Temmuz yüzde 12,

2020 Kasım yüzde 6,

2021 Eylül yüzde 15,

2021 Aralık yüzde 17,

2022 Nisan yüzde 29,

2022 Eylül yüzde 40,

2023 Haziran yüzde 13.
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
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