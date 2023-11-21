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İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Pazar günü ise İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Diğer yandan İstanbulluların en çok merak ettiği, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporunda, İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Ekleme: 21.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterdi.

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde ise sağanak yağış görüldü.

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki bazı iller beyaza büründü, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Bu noktada İstanbul'da bir daha ne zaman kar yağışının etkili olacağı merak konusu oldu.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'a kar geliyor. Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı rapora göre pazar günü kar gelecek.

BAZI İLLER İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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