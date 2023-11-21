Firari FETÖ’cü Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de hakkında 6 yıl 3 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ’cü Kayseri’de yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada; hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranması bulunan bir kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara sevk edildi.



