Elon Musk’tan ABD’li kuruluşa şoke eden sözler: X’i yok etmek istiyorlar!

Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in, 'reklam verenleri platformdan uzaklaştırmak ve X şirketini yok etmek' amacıyla yayımladığı son rapor nedeniyle Media Matters for America isimli sivil toplum kuruluşuna (STK) dava açtığı bildirildi.Teksas Başsavcısı Ken Paxton yaptığı yazılı açıklamada, X'in 'platformdaki reklamların yanına Nazi yanlısı içerik yerleştirdiğini' iddia eden bir rapor yayımlayan Media Matters for America hakkında dava açıldığını belirtti. Paxton, davaya ilişkin, 'Halkın, kamusal alana katılımını azaltarak özgürlüğü kısıtlamaktan başka bir şey istemeyen radikal sol örgütlerin planları tarafından aldatılmadığından emin olmak için konuyu yakından inceliyoruz.' ifadelerini kullandı.Başsavcılığın açıklamasında da Media Matters for America'nın X'teki verileri 'hileli bir şekilde manipüle ettiği' iddialarından son derece rahatsız olunduğu vurgulandı.Associated Press'in (AP) haberine göre, X, Teksas'taki federal mahkemeye yaptığı şikayette, söz konusu STK'nin 'bilerek ve kötü niyetle' nefret dolu paylaşımların yanındaki reklamları 'tipik X kullanıcılarının platformda deneyimledikleri şeylermiş gibi' gösterdiğini savundu.Şirket, Media Matters for America'nın 'reklam verenleri platformdan uzaklaştırmak ve X şirketini yok etmek' amacıyla yayımladığı raporda, sosyal medya platformundaki 'algoritmaları manipüle ederek reklam verenlerin ücretli gönderilerini ırkçı ve kışkırtıcı içeriklerle yan yana gösterdiğini' iddia etti. Şikayette, raporda yer alan reklamlar ve ırkçı paylaşımların yan yana gelmesinin 'üretilmiş ve olağanüstü nadir' olduğunun altı çizildi.Media Matters for America'dan yapılan açıklamada ise dava 'anlamsız' olarak nitelendirildi. Açıklamada, kurumun raporun 'arkasında durduğu ve davanın kazanılacağından emin olunduğu' belirtildi. Media Matters for America'nın 'Nazi yanlısı içeriklerin ve beyaz milliyetçi etiketlerin (hashtagler) büyük şirketlerin reklamlarının yanında yer aldığı' iddiaları, Apple, Disney, IBM, Lionsgate, Oracle ve Paramount gibi büyük şirketlerin X'te reklam vermeyi durdurmasına neden olmuştu.