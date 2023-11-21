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Edirne'de vahşet! Okulun önünde bacağından vuruldu!

Edirne'de sokakta yürüyen Abdullah Y., kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Okulun önünde sağ bacağından kurşunlandı. Şüpheli kaçarken Abdullah Y. gözaltına alındı.

Ekleme: 21.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de vahşet! Okulun önünde bacağından vuruldu!Şoke eden olay öğle saatlerinde Edirne'deki İspat Cami Mahallesi Safiye Erol Sokak'taki Yekta Baydar Ortaokulu binası önünde meydana geldi.

Sokakta yürüyen Abdullah Y., arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile sağ bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Y., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Okul binasında da öğrenciler, kısa süreli panik yaşadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Abdullah Y. ilk ifadesinde, husumetlisi olmadığını, vuran kişiyi tanımadığını söyledi.

Edirne'de vahşet! Okulun önünde bacağından vuruldu!
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