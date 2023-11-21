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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Londra ve Paris'e 'Gazze' ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

Ekleme: 21.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Londra ve Paris'e 'Gazze' ziyareti
Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağında bugün Çin'de temaslarda bulundu.

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde heyetin kurulması yönündeki çalışmalar Türkiye tarafından yürütüldü ve bu çabalar neticesinde bu mekanizma oluştu.

Söz konusu heyetin Çin'deki temasına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok önceden tarihi belirlenen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerine katılması nedeniyle iştirak edemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyaretine de eşlik edecek

Fidan, yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceden planlanan Cezayir programına eşlik edecek olması nedeniyle heyetle beraber Moskova'da temaslarda bulunamayacak olsa da Cezayir ziyareti kapsamında Gazze'yle ilgili önemli konuları ele almaya devam edecek.

Öte yandan Fidan'ın İİT ve Arap Birliği ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla 22 Kasım'da Londra ve Paris'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Çin'e ziyaretlerini bugün tamamlayan heyetin, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunması, 22 Kasım'da İngiltere ve Fransa'da görüşmelerini sürdürmesi ve ileri bir tarihte de ABD'ye ziyarette bulunması bekleniyor.

Riyad'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesinde Türkiye öncülüğünde alınan bu karara göre, heyet, acil ateşkesin sağlanıp insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması amacıyla İsrail nezdinde nüfuz sahibi BMGK ülkelerinin liderleriyle temas etmeyi amaçlıyor.

Acil ateşkes çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer aldığı heyet, bu sabah Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.

Toplantıda uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi, Gazze'de devam eden insani felaketin önlemesi için etkili ve güvenilir tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştı.

Vang, Çin'in kasımda BMGK dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, Konsey'in Çin'in dönem başkanlığında tüm tarafları uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağıran, çatışmalara insani ara verilmesi ve insani yardım koridorlarının oluşturmasını talep eden karara imza attığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da heyetin ziyaretinde vermek istediğini mesajın, 'acil ateşkesin sağlanması, katliamların durdurulması ve Gazze'ye insani yardım temin edilmesi' olduğunu belirtmişti.
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