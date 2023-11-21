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Dilan Polat soruşturmasında sıcak gelişme! Adli kontrolle serbest bırakıldı...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmada şoke eden bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yerebakan, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Ekleme: 21.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat soruşturmasında sıcak gelişme! Adli kontrolle serbest bırakıldı...İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polat ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Yerebakan çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 10 oldu.
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