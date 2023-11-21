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Çoruh Vadisi'nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Çoruh Vadisi bölgesinde Çin'den üstün lezzet ödüllü alan öyle bir ürün yetişiyor ki Türkiye’nin dört bir yanından da talep görüyor. 8-12 metre yüksekliğindeki ağaçlardan merdivenle çıkılarak tek tek toplanan ürün, bölge halkının gelir kapısı oldu.

Ekleme: 21.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Çoruh Vadisi'nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun
Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde üretilen Butko Zeytini 2006 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda üstün lezzet ödülüne layık görülmüştü. Bölge halkı, Türkiye'nin dört bir yanından talep gören Butko Zeytini'nin kaliteli olmasını, sulama suyu ve dalından tek tek toplanmasına bağlıyor.

ZEYTİN AĞAÇLARININ BOYU 8-12 METREYİ BULUYOR

Çoruh Vadisi üzerinde mikroklima iklimine sahip olan bölgede, 800 dekar alanda, yaklaşık 22 bin zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin ağaçlarının boyu Ege ve Akdeniz bölgesindeki bodur zeytin ağaçlarının aksine 8 ile 12 metre arasında değişirken, merdiven yardımıyla metrelerce yükseklikle bulunan ağaçların tepesine çıkan üreticiler, zeytinleri dalından tek tek topluyor.

Emekli Öğretmen Varol Tosun kendi bahçesinde zeytin ürettiğini ifade ederek Kasım ayında başlayan zeytin hasadı aralık ayı sonuna kadar devam ettiğini ifade etti. Bu yıl rekoltenin düşük ama kalite anlamında iyi olduğunu belirten Tosun 'Bölgemizde sofralık zeytin, butko ve sat zeytini bulunuyor. Butko zeytini kabuğu ince olduğu için sofrada daha lezzetli, diğer sat zeytini ise uzun süre dayanabilecek türde bir zeytindir. Bölge halkın hayvancılıkla uğraşsa da zeytin birinci gelir kapısı oldu bizler için' dedi.

'BİZİM ZEYTİNLERİMİZ DÖKME YADA SİLKELEME ŞEKLİNDE OLMAZ; DALINDAN TEK TEK TOPLARIZ'

Zeytin hasadına başlayan Menemşe Alışkan ise 'Doğma büyüme bu köylüyüm. Sabah erken saatte kalkıp zeytin toplamak için buraya geliyoruz. Bizim zeytinimiz dalından tek tek toplanır. Akşam da tek tek seçiyoruz, yeşiller ayrı, siyahları ayrı salamura ve yağlık ayrı seçeriz' diye konuştu.

Bir başka üretici Şentürk Karataş ise 'Zeytin hasadına başladık. Zeytinimizin dünya birinciliği var. Bunun nedeni bizim zeytinlerimiz dökme yada silkeleme şeklinde olmaz. Dalından tek tek toplarız. Merdiveni kuruyoruz. 8-10 metre yüksekliğe bulunan ağaçların dalında bulunan zeytinleri ellerimizle topluyoruz' ifadelerini kullandı.

Çoruh Vadisi'nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun

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