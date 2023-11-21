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CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, grup toplantısındaki konuşmasında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun beceriksizliklerini yalanlarla böyle perdeledi. Özgür Özel, İstanbul'da meydana gelen her afette tatilde olan belediye başkanına rağmen, adeta kaderine terk edilen İstanbul'un, dünyaca ünlü bir metropole yakışır düzeyde yönetildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
Ekleme: 21.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta kaderine terk edildi. Her doğal affette ise şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tatile gitti.

KÜRSÜDE BECERİKSİZLİĞİ BÖYLE PERDELEDİ
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise, İmamoğlu'nun beceriksizliğini adeta perdelemeye kalktı.

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İstanbul'da her afette bir taşkın, mahsur kalan arabalar, sel ve hayat kayıpları yaşanırken, Özel bunların tam tersini iddia etti. 'İstanbul'dan görüntüler, bir göllenme, bir taşkın, mahsur kalan arabalar sel ve hayat kayıpları yerine dünyaca ünlü bir metropole yakışır düzeydeydi.' ifadelerini kullanan Özgür Özel, 'İşte dirençli kentlerden ne anladığımız, işte CHP belediyeciliği. Ekrem Başkanı ve ekibini huzurunuzda tebrik ediyoruz.'

BUNUN DA DİYETİ İMAMOĞLU'NA
Özel'in konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı, 'Bu karikatür şahıs CHP Genel Başkanı olarak geldiği makamı bir belediye başkanının beceriksizliklerini yalanlarla perdelemek için kullanıyor. CHP'de genel başkanlık makamına gelen şahıslar her zaman bir diyet ödüyor. Bunun da diyeti İmamoğlu'na.'

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi

DAHA DÜN YİNE ORTALIKTA YOKTU
İstanbul'u vuran her afette ya tatilde ya da gezide olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, tüm kurumların uyarısına rağmen haftasonu yaşanan felakette yine ortadan kayboldu.
Aşırı yağış İstanbul'da Şile ve Sarıyer hattını vurdu. Pek çok ilçede ise su baskınları yaşandı.

VATANDAŞ İMAMOĞLU'NA TEPKİLİ

Maltepe'deki Bağdat Caddesi olarak da bilinen Altıntepe Mahallesi'ndeki altgeçidin su bastığı, otomobillerin yolda kaldığına ilişkin görüntüleri paylaşan vatandaşlar, İmamoğlu'na tepkilerini dile getirdi.

En son, vefat eden gezeteci-sunucu Metin Uca'nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cumartesi günü yapılan cenaze töreninde görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından 'Sorun yaşanmadı' paylaşımı yaptı.

Ancak her afette olduğu gibi kendisi yine ortada yoktu.

İmamoğlu, AFAD ve AKOM'un günler öncesinden uyarısına rağmen ortalarda görünmezken, onun boşluğunu İstanbul Valisi Davut Gül doldurdu.
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