Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! İsrail halkı uzun namlulu silahlarla geziyor

İşgalci İsrail 45 gündür bir yandan Hamas bahanesiyle Gazze'de soykırım yaparken bir yandan da Batı Şeria'da işgalci fanatik Yahudi yerleşimcileri silahlandırıyor. İsrail'de ağır silah taşıyan işgalci Yahudi sayısı her geçen gün hızla artıyor. 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvuruları sayısının 190 bini geçtiği bildirildi.Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti. İsrail hükümeti, sivil halkı silahlanmaya teşvik etmesinin ardından birçok kişi Batı Kudüs'ün cadde ve sokaklarında uzun namlulu silahla geziyor.Kadın-erkek fark etmeksizin işgalci Yahudiler, her yere otomatik silahlarla gidiyor. İşgalciler, kafede bile boyunlarına astıkları uzun namlulu silahlarla oturuyor. Ellerinde silahlarla alışveriş yapıyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.Batı Şeria, sık sık İsrail askerlerinin koruması altındaki silahlı işgalci yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor. İşgalci Yahudiler, Filistinlilerin evlerine, bahçelerine ve eşyalarına saldırıyor. Filistinlilere ateş edip öldürüyor. Evlerine el koyuyor. Katliamların ikinci cephesinin Batı Şeria olmasından endişe ediliyor.İsrail kanalında bir sunucunun kullandığı skandal ifadeler insanın kanını dondurdu. Netanyahu destekçisi olarak bilinen Channel 14 sunucu Shay Golden, canlı yayında tam 73 saniye boyunca tehditler savurdu.Golden, 'Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz' ifadelerini kullandı. Tehditlerine, 'Ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?' diye devam eden Golden, şu ifadeleri kullandı:'Arap tarihinde böyle bir şeye şahit olmadınız. Sosyal medyada size iyi eğlenceler, 'Filistin'e özgürlük' yazmaya devam edin, ağlamaya devam edin. Sizi yok edeceğiz, yok''