Batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor: Kayıp denizcinin son mesajı ortaya çıktı

Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım'da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler' adlı Türk gemisi battı.Kayıp 12 Türk mürettebat için arama çalışması başlatıldı. Dün, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın karaya vuran cansız bedeni bulundu.Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları 3'üncü günde de sürerken, bölgede dalgıç timleri de hazır bekletiliyor. Deniz ve hava koşulları uygun olunca, dalgıçların da deniz dibinde çalışma yapacağı belirtildi.Kayıp mürettebattan gemide yağcı olarak çalışan Ömer Hebip'in ailesi, dün Ereğli ilçesine gelerek çalışmaları izlemeye başladı. İstanbul'dan bütün ailesinin geldiğini söyleyen Hebip'in dayısı Soner Bebek, “Arkadaki aramada benim yeğenim var.Dünden beri buradayız, hayırlı haberleri bekliyoruz ama pek ümidimiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bütün aile buraya geldik, abimler ablamlar buradayız.Valilik, şirket sahipleri bizimle görüştü, herkes elinden geleni yapıyor. Fırtınadan bir gün önce beni aramıştı, en son o zaman konuşmuştuk. Mutluydu, havadan sudan sohbet ettik.Bekardı. Biz kazayı televizyondan öğrendik. Bizi birebir arayan olmadı. Kendi imkanımızla bulup buraya geldik” ifadelerini kullandı.Öte yandan Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölünerek enkazı karaya oturmuştu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarılmıştı.Arama çalışmalarına ilişkin son durumu aktaran AFAD Başkanı Oktay Memiş, batan geminin konumunun tespit edildiğini ve gemiye ulaşıldığını açıkladı.Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti.Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, ''Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiç bir haber yok, bilgi yok'' diye konuştu.