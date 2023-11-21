Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ayrıca ikili anlaşmaları da imzaladı. Erdoğan, "Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Öncelikli amacımız Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret tacminin yıl sonunda 6 milyar doları yakalayacağını belirtti.1967 SINIRLARI VURGUSUBaşkan Erdoğan basın toplantısında, 'Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Öncelikli amacımız Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması. Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi, artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir.' dedi.REHİNELERİN İADESİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYORRehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler konusunda Başkan Erdoğan, 'Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak' dedi.Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmelerin ardından ikili anlaşmaları imzaladı.