Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'tek zam' açıklaması

Kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.Bakan Işıkhan daha sonra ihtiyaç duyulması halinde ek zam çalışmasının da yapılabileceği yönünde açık kapı bıraktı.Işıkhan, 'Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir' ifadelerini kullandı.Vedat Işıkhan son olarak asgari ücret toplantılarının aralık ayı içerisinde başlayacağına söyledi.Işıkhan, '31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü' ifadelerini kullandı.