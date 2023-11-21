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Ankara'da zincirleme kaza! 14 araç karıştı, 7 yaralı var

İki otomobilin kazası sonrası 12 otomobil duramadı, birbirine çarptı. Ankara'da 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 21.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da zincirleme kaza! 14 araç karıştı, 7 yaralı varKaza, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması nedeniyle arkadan gelen seyir halindeki 12 otomobil duramayarak birbirine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralandığı belirlenen toplam 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kazaya neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

"BİZ DURUNCA ARKAMIZDA ARAÇLAR ÇARPMAYA BAŞLADI"

Kazanın mağdurlardan Burak Tüzenlik, “Önümüzde bir kaza oldu. Durmak zorunda kaldık. Biz durunca arkamızda araçlar art arda çarpmaya başladı. Birkaç araç devrildi, kötü durumda. Kazaya karışan 14 araç var. 7-8 de yaralı var. Çok sayıda ambulans geldi. Yaralıları hastaneye sevk ettiler. İtfaiye ekipleri de sıkışan yaralıları çıkardı. Polis ekipleri de geldi. Dikkatli olmak gerekiyor. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Ankara'da zincirleme kaza! 14 araç karıştı, 7 yaralı var



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