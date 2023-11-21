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Beyaz Gazete
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Ankara'da DHKP/C operasyonu: 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmalar kapsamında; DHKP/C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 4, TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 14, olmak üzere toplam 18 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ekleme: 21.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da DHKP/C operasyonu: 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmalar kapsamında; DHKP/C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 4, TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 14, olmak üzere toplam 18 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
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