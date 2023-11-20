AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'tan 160 milyon TL'lik sanal hayvanat bahçesi...

Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...Ankaralı'nın parasının boşa harcandığını savunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, yerel seçimlere 5 ay kala Dijital Hayvanat Bahçesi ihalesine çıktığı ortaya çıkmıştı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın 3 gün içerisinde 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Ankara'nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK'ı 4 buçuk yılda nasıl çürümeye terk ettiğini, yağmalanmasına göz yumduğunu tüm Türkiye'nin bildiğini söylemişti.ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 160 milyon TL'lik dijital hayvanat bahçesi projesine bir tepki de AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'Bunların en çok eleştirdiği, özellikle AK Parti dönemindeki proje neydi? Yani Gökçek dönemindeki proje, ANKAPARK'tı... Şimdi dijital hayvanat bahçesi projesi yapıyorlar. Bunu da ANKAPARK ile yarıştırmak için yapıyorlar.' dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'Burada şöyle düşünün. Gideceksiniz bu dijital hayvanat bahçesine, mesela bir eşşek, eşşeği dijital olarak gelecek ve göreceksiniz, bir yeri dolaşabilme imkanınız olacak. Peki size, bunun için yapılmış olan kocaman bir park var. ANKAPARK... Bu parkı kapatıyorsunuz, bu parkı çürümeye mahkum ediyorsunuz. Şimdi dijital hayvanat bahçesi açacağım diye 160 milyon TL'lik bir ihale açıyorsunuz. Bu akıl işimi? Mevcut parkı niye açmıyorsun? Mevcut parkın içerisindeki bir çadırın içine bunu yapmayı niye denemiyorsun? Bu bir kibir meselesi. O AK Parti döneminde yapıldı. Oradaki icraatler çürüsün, biz yeni icraatler yapalım anlayışı içerisinde ama bu işi yaparken ne alavereler dönüyor onu anlatacağım.' şeklinde konuştu.MANSUR YAVAŞ'TAN ADRESE TESLİM İHALE!Osman Gökçek, 'Mansur Bey, bu işten sonra ahlaklı olup olmadığınız da tartışılacaktır diye düşünüyorum. İhalenin yapıldığı tarih 14.09.2023... Bu ihale yapıldıktan sonra bir ay içerisinde bütün malzemelerin teslim edilmesi zorunluluğu koymuşlar ama ne hikmetse bu ihale alındıktan bir ay sonra 20.10.2023 tarihinde sözleşme yapılmış. Yani önce bir süre verilmiş sonra bir ay daha süre verilmiş.Benim ihaleye girdiğimi düşünün. İhaleye girdiğiniz gün eşit şartlarda bu malı 30 günde teslim edeceğim diye ihaleye giriyorum, girdikten sonra malı teslim etmek için uğraşmam gerekiyor ama bu 30 gün zaten kısıtlı bir süre olduğu için kimse ihaleye giremiyor. Bunun için bir ay sonra ihalenin sözleşme tarihini yapıyorlar. Bir ay otomatik olarak süre uzuyor. Hadi bu süreyi uzattınız. İhale kırım oranı yüzde bir bile değil. Bu ihaledeki incelikleri size anlatmak istiyorum. Bu ihaledeki getirilen ürünlerin hepsi teknik ürünler. Bunu getirebilmeniz için, bunu yurtdışından getirecekler. Buradan sormak istediğim en önemli soru bu. Yarın savcılık kanalıyla da soracağım, bunu da size savcılık kanalı ile size göndereceğim, cevabını şimdiden hazırlayın. Buradaki ihaleye aldığınız teknolojik ürünlerin faturası daha önceki bir tarihte Türkiye'ye giriş yaptı mı yoksa ihaleden sonra mı bu faturalar kesildi? Çünkü bu ihalenin adrese teslim bir ihale olduğunu düşünüyorum ve bunun için bu malzemelerin önce getirildiğini düşünüyorum. Bunların doğru olup olmadığını öğrenmek savcılığın işi.' ifadelerini kullandı.İHALEYİ MANSUR YAVAŞ'IN DANIŞMANI ALMIŞ!Gökçek, ' Size Bora Bezci diye birisini getirdim. Bu kişi ABB'nin anket şirketinde bilgi işlem uzmanı olarak Ocak 2021- Kasım 2021 tarihleri arasında görev yapmış. Sonra Ankara İnovatif Teknoloji ve Bilim A.Ş. bu da belediye şirketi. Bu şirkette de aynı şekilde yinebilgi işlem uzmanı olarak çalışmış. Bugün ne hikmetse bu ihaleyi alan firmanın IT sorumlusu olarak, Holocity isminde bir şirket aldı burayı, bu sefer bu ihaleyi alan şirkete geçmiş. Bu adam burada da çalışmaya başlamış. Yani belediye şirketlerinde önce çalışmış sonra bu şirkete geçmiş. Bu bir tesadüf olabilir, bir bakalım dedik. Tan Umut Köker diye birisine ulaştık. Bu kişi kim diye araştırdık. İnternet sitesinde Mansur Yavaş'ın danışmanı olduğu yazıyor. Yani kendi Twitter adresinde... Mansur Bey'in danışmanı olduğunu söylüyor. Bu kişi 2019-2022 yılları arasında ABB'ye ait İnovatif şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmış. Peki bu kişi kim biliyor musunuz? Şu anda ihaleyi alan firmanın sahibi.' şeklinde konuştu.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'Bu Holoarc dediğiniz şirket ne biliyor musunuz? Bu ihaleyi alan değil. İhaleyi alan Holocity. Ama Holocity Technology ile Holoarch'ın adresi aynı. Bakın adresler aynı. Masa başı çalışma sistemleri olabilir mi dedim. Hani bazı yerlerde, bir katta iki tane masayı kiralıyorsunuz, bir şirkete ait olabiliyor, böyle çalışan yerlerde var. İkisinin adresi de aynı acab olabilir mi diye bakarken .Mansur Bey'in danışmanı olduğunu söyleyen arkadaşın profilindeki linke tıkladım ve internet sitelerine giriş yaptım. Her şeyi tarif ediyorum. Bir baktım Holocity Şehir Reklamcılık, bu şirketin altında bir şirket.Kendi danışmanının olduğu şirkete, senin danışmanın olduğunu söyleyen şirkete 160 milyon TL'lik ihaleyi yüzde bir bile kırım yapmadan verdiniz. Allah'tan korkunuz yokmu sizin? Hani şeffaftınız siz?' ifadelerini kullandı.