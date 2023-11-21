  • USD: 28,71 - 28,76
  • EURO: 31,36 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav sorularının çalınması hakkında 3 ilde FETÖ operasyonu

2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav sorularının, FETÖ/PDY üyeleri tarafından örgüt üyelerine dağıtılması ile ilgili soruşturmada, 10 şüphelinin yakalanması için 3 ilde operasyon başlatıldı.

Ekleme: 21.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav sorularının çalınması hakkında 3 ilde FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturmasına ilişkin yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine, sınav sorularını alarak sınavlarda başarılı olan ve atamalarının yapıldığı belirlenen 4'ü ihraç, 1'i özel sektör çalışanı, 5'i aktif kamu personeli toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.
İyi Parti'de kavga büyüdü! Ümit Dikbayır'dan 'benden para istediler' çıkışı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'tek zam' açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı: Öğrenci yurtlarındaki asansörlere karekod
HEDEP’li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!
İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı
Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! Tek destek parti sözcüsünden geldi: Sanatçıya değer veren...
İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!
İşgalci İsrail, Endonezya Hastanesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! İsrail halkı uzun namlulu silahlarla geziyor
7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'tan 160 milyon TL'lik sanal hayvanat bahçesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası İsrail'e nükleer silah tepkisi: Türkiye izin vermeyecek
İyi Parti'de bir ayrılık daha! Avukat Çağdaş Çelik partiden istifa etti
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! İzlenme rekoru kırdı: Toprağın altından Filistinli bebeklerin sesi geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Çoruh Vadisi'nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun

Çoruh Vadisi'nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun

Elon Musk’tan ABD’li kuruluşa şoke eden sözler: X’i yok etmek istiyorlar!

Elon Musk’tan ABD’li kuruluşa şoke eden sözler: X’i yok etmek istiyorlar!

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu