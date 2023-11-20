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Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: Beş ölü 50 yaralı 12 kayıp

Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ederken acı haber Batman Valiliği'nden geldi. Sele kapılan ve kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının acı bilançosunu paylaştı. Bakan Yerlikaya Batman'daki kayıp vakalarının yanı sıra ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına sonrası iki kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığını 12 denizcinin de kaybolduğunu açıklarken kayıp denizcilerden birinin cesedi sabah saatlerinde bulundu.

Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: Beş ölü 50 yaralı 12 kayıp
Ekleme: 20.11.2023 - 09:45 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: Beş ölü 50 yaralı 12 kayıp
Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Öte yandan Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı.

Seyitler Mahallesi'nde bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 çocuğun mahsur kaldığı bölgede incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ederken acı haber Batman Valiliği'nden geldi.

Sele kapılan ve kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının acı bilançosunu paylaştı.

Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: Beş ölü 50 yaralı 12 kayıp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1 kişi ile Batman’da 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Yerlikaya, Zonguldak açıklarında gündüz saatlerinde irtibatın kesildiği Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin ise mendireğe çarpması sonucu battığını belirterek, "Bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef ‘Kafkametler’ adlı gemimizde bulunan 12 Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır” dedi.

Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: Beş ölü 50 yaralı 12 kayıp

Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

Kayıp denizcilerden birinin cesedi sabah saatlerinde bulundu.
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