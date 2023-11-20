Trafikte korku dolu anlar... Beton mikseri devrildi: 1 yaralı!

Yürekleri ağza getiren kaza İstanbul'un Çekmeköy İlçesi Alemdağ Şile yolu üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Araç içinde sıkışan mikser sürücüsü çevredeki diğer sürücüler tarafından aracın ön camı kırılarak çıkarıldı.Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Karayolları ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği bir süreliğine tek şeritten sağlandı.