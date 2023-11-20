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TCMB: Uluslararası yatırım pozisyonu arttı

Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı.

Ekleme: 20.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
TCMB: Uluslararası yatırım pozisyonu arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait önemli bir veriyi aktardı.

2023 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 304,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,6 oranında azalışla 602,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,7 milyar ABD doları iken 2023 Eylül sonunda -298,3 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Varlıklar alt kalemleri

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,1 oranında azalışla 122,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,4 oranında azalışla 119,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,1 oranında artışla 46,4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 20,2 oranında azalışla 163,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 96,6 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artışla 32,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,3 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 artışla 43,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Toplam kredi stoku

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,7 oranında artarak 60,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 100,3 milyar ABD doları düzeyinde yaşandı.
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