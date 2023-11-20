TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BM'ye 'Refah Sınır Kapısı' tepkisi: Çöp tenekesine atıldığının ilanıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Koskoca BM'nin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır' ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Gazze'de her 10 dakikada bir kişi öldürülüyor. Hatırlayacaksınız birkaç gün evvel Gazze'de Şifa Hastanesi'nin elektrikleri gittiğinde ve insanlara oksijen sağlayan oksijen tüplerinin olduğu oda bombalandığında 30 küsür bebek küvözlerden alınmak zorunda kaldılar. Hepimizin gözü önünde çığlık çığlığa ağlayarak, bağırarak o çocuklar öldüler. Gazze'de o küvözden alınıp ölen çocuklar aslında insanlığın öldüğünün göstergesi. Dolayısıyla bu anlamda yeni bir dünya sisteminin kurulmasının zaruri olduğunu ifade etmek isterim.Biz Türkiye olarak biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'daki sivillerin ölmemesi için ilk andan itibaren üstümüze düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hem esir takasının gerçekleşmesi hem de tahıl koridorunun açılarak o bölgede Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonunun düşürülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Ama şunu da söylemek herhalde insanlık bakımından vazifemizdir. Ukrayna'da savaşın başladığından bu yana son 2 yıldır öldürülenlerin sayısı ne yazık ki 45 günde Gazze'de öldürülenlerin sayısı kadardır ya da ikisi birbirine eşittir. İnsanlar arasında bir ayrımcılık yapamayız. Bir tek kişinin bile haksız yere öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibi büyük bir suçtur. Kaldı ki bugün Gazze'de İsrail'in agresif saldırıları karşısında büyük savaş suçları işlenmekte, büyük insani kıyımlar ortaya konulmaktadır.Koskoca BM'nin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır.Filistinlilere karşı zulüm sonlandırılmazsa ve çevre ülkelere yayılırsa 3. dünya savaşının fitilini ateşleyecektir.Gıda kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim krizi hayvan ve bitki türlerinin tükenmesine neden olan tehlikedir. Uluslararası güvenliği tehlikeye atacak yeni gelişmeler de ortaya çıkabilir. İklim değişikliği bir sebep değil bir sonuçtur.Dünyanın nimetlerinden istifade etmek belli güce sahip ülkelerin ötesinde tüm insanların hakkıdır. Dünyayı babasının malı gibi görenlerin tüm nimetlerden istifade etmek ve dünyayı tüketme hırsları geldiğimiz noktanın nedenlerindendir.