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Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Mersin'in Tarsus ilçesinde asırlık mezarlar gizemini korumaya devam ederken, tarihçi Safi Karataylı açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip, ardından koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

Ekleme: 20.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız
Tarsus'a bağlı Alibeyli Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen kabir taşlarının gizemini merak eden mahalle sakinleri, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istedi.

Tarihçi Safi Karataylı da açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip, ardından koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

'Motifler ayrıca anlamlar taşıyor'

Mezar taşlarının çok önemli bir kültürel hazine olduğunu belirten Karataylı, 'Etnografik değer taşıyan bu mezarlar, açık hava müzeleri niteliğinde değerlendirilebilir. Mezar taşları, Türklerin en eski balballarından günümüze ulaşan bir takım sembolleri, birtakım bilgileri içerir. Üzerindeki motifler ayrıca anlamlar taşıyor.' diye konuştu.

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

'Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'

Karataylı, 'Alibeyli Mahallesi'nde gördüğüm eski tarih Rumi 1280, yani miladi 1864 tarihi ki; Torosların kıyısındaki yörük köylerinin oluşumu aşağı yukarı 200 yıllık geçmişe sahip. Buradaki mezar taşlarından birçok bilgiyi elde edebilme şansına sahibiz ancak birçoğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip ardından koruma altına alınması gerekiyor' dedi.
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